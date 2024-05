Pelo menos 11 mortos em acidente com autocarro escolar na Indonésia

Pelo menos 11 pessoas, incluindo noves estudantes de liceu, morreram e dezenas ficaram feridas no acidente de um veículo escolar que transportava estudantes liceais na ilha de Java, disse este domingo a polícia indonésia.

O acidente, que ocorreu no sábado às 18h48 (12h48 de sábado em Lisboa), no oeste da ilha, causou 13 feridos graves e 40 ligeiros, disse o porta-voz da polícia de Java Ocidental Jules Abraham Abast.

Foto Ficaram feridas com gravidade, na sequência do acidente, 13 pessoas EPA/RYAN SUHERLAN

O veículo, com mais de 60 alunos e professores a bordo, virou subitamente à esquerda e chocou com uma viatura e três motociclos.

Abast disse a polícia estava a investigar as causas do acidente de viação, frequentes na Indonésia, com elevado número de veículos antigos e também muitas vezes em más condições.

No início do mês passado, pelo menos 12 pessoas morreram numa colisão entre um autocarro e dois veículos ligeiros também na ilha de Java.