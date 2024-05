Guardas-nocturnos queixam-se de desinteresse das câmaras e temem extinção da profissão

É uma profissão com séculos de história e parte do imaginário popular das cidades portuguesas, mas poderá estar a caminhar para a extinção. São cada vez menos os guardas-nocturnos em funções e as duas maiores associações nacionais representativas do sector, em declarações ao PÚBLICO, dizem-se preocupadas com o que consideram ser o “desinteresse” e “desconhecimento” das câmaras municipais, entidades a quem compete o licenciamento da actividade. Em paralelo, tarda em surgir regulamentação de formação dos candidatos a profissionais, devido à não publicação de uma portaria há muito prometida, dificultando assim o processo de recrutamento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt