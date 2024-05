Cães atacam donos dentro de casa em Matosinhos e fazem um ferido grave

O alerta do ataque foi dado ao início da tarde. Estão no local viaturas dos Bombeiros de Leça da Palmeira, da Cruz Vermelha de Vila do Conde, da PSP do Porto e do Hospital Pedro Hispano.

Dois cães atacaram este domingo os seus próprios donos dentro de casa, em Matosinhos, no distrito do Porto, provocando ferimentos graves à mulher e ferimentos ligeiros ao homem, disse à Lusa fonte oficial.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros de Leça da Palmeira avançou que o alerta do ataque foi dado às 14h32, e que no local está uma mulher ferida gravemente e o companheiro com ferimentos ligeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região do Porto acrescentou que no local estão 14 homens e seis viaturas dos Bombeiros de Leça da Palmeira, da Cruz Vermelha de Vila do Conde, PSP do Porto e uma viatura médica do Hospital Pedro Hispano.