Enterrar os mortos

Chego sempre atrasada às coisas. Não sei como é que consigo esta proeza, mas tenho uma incapacidade declarada para acompanhar tendências em tempo real. A história da minha vida é começar a ver as séries de que todos falam quando já poucos se lembram que elas existem ou iniciar a leitura do livro que fez furor no Outono quando já tenho os dois pés no Verão seguinte. E assim, à conta deste costumeiro atraso, só agora me perdi nas páginas do A Breve Vida das Flores, de Valérie Perrin.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt