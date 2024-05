No Porto, uma garrafeira para quem procura preciosidades

Não fica entre o Carmo e a Trindade, como reza o aforismo, mas anda lá perto. A Garrafeira do Carmo, nesta zona histórica do Porto, é o paraíso de vinhos e bebidas espirituosas.

A Rua do Carmo e seus arredores, no Porto, está cheia de monumentos e sítios interessantes para ver e visitar. A dois passos, a Igreja do Carmo (1756) separada da dos Carmelitas (1628) pela chamada Casa Escondida, que não deve ter mais de metro e meio de largura e apenas serviu para contornar a ordem papal que impedia a construção de duas igrejas pegadas.

Na própria rua, o quartel da GNR ocupa o edifício que foi o convento de Nossa Senhora do Carmo, da Ordem dos Carmelitas Descalços. E, a poucos metros da Rua do Carmo, outros três sítios de notável interesse: a Livraria Lello, indiscutivelmente uma das mais bonitas do mundo, a incontornável Torre dos Clérigos e o Jardim João Chagas, mais conhecido como Jardim da Cordoaria.

Regressemos à Rua do Carmo, para visitar o nosso principal ponto de interesse da zona, a Garrafeira do Carmo.

A visita começa cá fora com um olhar para a fachada com evidentes traços de Arte Nova (o edifício foi construído nos primeiros anos do século passado), e para a empena voltada para a Travessa do Carmo, que no ano passado deu que falar pelo mural dedicado aos tanoeiros que se estende a toda a altura do edifício, com a assinatura do Projeto Ruído.

Durante mais de setenta anos, esta casa funcionou como talho, até que, em 1990, Agostinho Pereira, já com larga experiência no negócio, abriu a garrafeira, tendo como braço direito Jorge Quintas, ambos pessoas esclarecidas e de fino trato, a quem vale a pena pedir conselhos na hora da decisão de compra.

Garrafeira do Carmo, Porto

No total a loja conta com mais de 4500 referências entre vinho do Porto, vinhos tranquilos e bebidas espirituosas. É Jorge Quintas que faz as vezes de anfitrião, enquanto o patrão atende clientes estrangeiros, e explica que Portos foi o que mais venderam durante anos, mas actualmente as coisas estão mais equilibradas entre estes e os tranquilos.

Nesse capítulo, o que mais sai são Douro e Alentejo, mas assiste-se a um crescimento, por parte de pessoas mais dentro do mundo do vinho, de outras regiões como Dão, Trás-os-Montes e Vinhos Verdes, esta última a crescer, sem dúvida, nomeadamente nos segmentos superiores, sendo a escolha facilitada pela existência de perto de 40 referências, com forte prevalência dos alvarinhos.

A jóia da coroa Irequieto Alvarinho

Provam

Enólogo: Abel Codesso

Preço: 60 euros Um vinho cheio de complexidade e, ao mesmo tempo, muita elegância e boa estrutura, num conjunto super-harmonioso, nascido da mestria do enólogo Abel Codesso (Provam). O nome é uma homenagem ao seu filho, que, referindo-se ao carácter irrequieto do pai, certo dia escreveu a palavra com um erro – e assim ficou.

Garrafeira do Carmo

Rua do Carmo, 17-18 (Cordoaria) Porto

Tel.: 222003285

Das 09h às 13h e das 14h às 19h

Encerra sábado à tarde e ao domingo

Este artigo foi publicado na edição n.º 12 da revista Singular.

