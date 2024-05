Sporting vence Oliveirense e é campeão europeu de hóquei em patins

O Sporting conquistou neste domingo pela quarta vez a Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer a Oliveirense, por 2-1, na final disputada no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Um dia depois de ter eliminado o FC Porto, campeão em título, o Sporting reeditou os triunfos de 1976/77, 2018/19 e 2020/21, na sua quinta final, tornando-se no mais titulado clube português na competição, com mais um do que os "dragões", mais dois do que o Benfica e mais três do que o Óquei de Barcelos.

João Souto marcou o golo da vitória dos "leões", aos 38 minutos, na conversão de um livre directo, depois de Lucas Martínez ter igualado a partida, para o emblema de Oliveira de Azeméis, que perdeu na sua terceira presença em finais, aos 36, após o golo inaugural de Gonzalo Romero, aos cinco minutos.