Portugal chega pela sexta vez ao Mundial de andebol

Portugal assegurou neste domingo a sexta presença no Campeonato do Mundo de andebol, ao empatar 26-26 na Bósnia-Herzegovina, depois da vitória por 29-19 no primeiro jogo, na quinta-feira, em Guimarães.

Os "heróis do mar" venciam ao intervalo por 17-13, mas cederam o empate no embate em Tuzla frente à Bósnia-Herzegovina, classificando-se pela terceira vez seguida para um Mundial.

Portugal, que tem o 10.º lugar em 2021 como melhor desempenho, vai repetir, na competição que vai ser disputada em Janeiro de 2025 na Croácia, na Dinamarca e na Noruega, as presenças de 1997, 2001, 2003 [na qual foi anfitrião], 2021 e 2023.