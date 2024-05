Judoca Jorge Fonseca conquista bronze no Grand Slam do Cazaquistão

O português Jorge Fonseca conquistou neste domingo a medalha de bronze da categoria -100kg do Grand Slam do Cazaquistão, em Astana, um dia depois de Taís Pina ter vencido em -70kg.

Jorge Fonseca, de 31 anos, assegurou a medalha de bronze ao vencer o croata Zlatko Kumric, por ippon, em 21 segundos.

O medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020, em 2021, tinha chegado à disputa pela medalha ao bater o ucraniano Anton Savytskiy, na repescagem, também por ippon, em 1m59s.

Isento do primeiro combate, o judoca do Sporting, campeão do mundo em 2019 e 2021, superou o britânico Oliver Barratt, na segunda ronda, por ippon, da mesma forma que foi, depois, batido pelo polaco Piotr Kuczera, nos quartos-de-final.

No sábado, Taís Pina venceu a competição de -70kg da competição cazaque, depois de, na sexta-feira, Maria Siderot ter sido quinta em -52kg, enquanto Telma Monteiro, bronze no Rio 2016, Rodrigo Lopes e João Fernando foram eliminados nos primeiros combates das categorias de -57kg, -60kg e -81kg, respectivamente.

Esta foi a penúltima prova de qualificação antes do Campeonato do Mundo, que decorrerá em Abu Dhabi de 19 a 24 de Maio.