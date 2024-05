César Menotti (1938-2024): “A bola não é uma estratégia, é uma necessidade”

Como não começar um texto sobre César Luis Menotti com Jorge Valdano, que tem sempre as palavras certas. “Menotti foi um mestre que perseguiu os seus sonhos até ao último dia”, escreveu no último domingo no El País. “Incluindo nestes tempos em que, para este Don Quixote dos estádios, já nem sequer tinha moinhos de vento contra os quais lutar.” Mais Valdano sobre “El Flaco”: “Nunca soube qual das suas características contribuía mais para a sua qualidade de sedução. Mas a força do seu carisma, a clareza do seu discurso e a convicção com que defendia as suas ideias provocava um milagre na comunicação: ouvi-lo dava ‘ganas’ de jogar futebol.”

