Quinta na TV: visões de Fátima e do amor moderno

A Última Noite em Milão, a estreia de You & Me, a lembrança d’A Voz e os Ouvidos do MFA e as novas aventuras de Masha e o Urso são sugestões para este início de semana.

CINEMA

A Última Noite em Milão

TVCine Action, 16h53

Franco Amore (Pierfrancesco Favino), agente da polícia de Milão (Itália), está na sua última ronda antes da reforma, depois de 35 anos de total dedicação ao serviço e sem nunca ter disparado contra um homem. Mas com o fatídico assassinato de Dino, seu parceiro e melhor amigo, depressa essa noite se transforma na pior da sua vida, fazendo-o questionar tudo, até as pessoas em quem sempre confiou.

Estreado fora de competição na Berlinale de 2023, um thriller sobre a máfia italiana e a corrupção policial, da autoria de Andrea Di Stefano, o actor transformado em realizador com Escobar: Paraíso Perdido (2014).

Fátima

RTP1, 22h56

Portugal, 1917. Lúcia, uma menina de dez anos, e Francisco e Jacinta, seus primos, dizem ter visto uma aparição de “uma Senhora mais brilhante do que o Sol” nos campos da Cova da Iria, Fátima. Segundo as três crianças, a Santa apresentou-se como sendo Nossa Senhora do Rosário e deixou-lhes uma mensagem de paz.

A revelação é mal recebida pelos pais, convictos de que não passa de uma fantasia infantil. Contudo, a notícia não tarda a espalhar-se e milhares de pessoas seguem até Fátima, para ver as crianças de perto. Tudo isso vai desagradar tanto ao Governo português da época como à Igreja Católica, que pressionam Lúcia, Francisco e Jacinta a assumirem que mentiram. Mas as crianças recusam-se a ceder e as multidões de peregrinos teimam em chegar para presenciar o milagre.

Um filme dramático de reconstrução histórica, com realização do italiano Marco Pontecorvo, que segue um argumento seu, de Valerio D’Annunzio e Barbara Nicolosi. O elenco conta com Joaquim de Almeida, Lúcia Moniz, Sônia Braga, Goran Visnjic, Marco D’Almeida, Joana Ribeiro, João D’Ávila, Alba Baptista, Stephanie Gil, Alejandra Howard, Jorge Lamelas, e Harvey Keitel.

Manual de Sobrevivência para Pais

RTP2, 23h51

Sara e Nicola, que trabalham na indústria alimentar, são um casal que finalmente encontrou sossego com o seu filho de seis anos. Tudo muda quando chega uma segunda criança. Esta comédia de Giuseppe Bonito é o derradeiro filme escrito por Mattia Torre, argumentista e realizador que morreu em 2019, baseado num monólogo seu que foi interpretado originalmente por Valerio Mastandrea, que fazia frequentemente do alter ego de Torre em vários formatos diferentes.

SÉRIE

You & Me

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Os diferentes desafios, traumas e formatos do amor moderno estão no coração desta minissérie britânica criada por Jamie Davis e realizada por Tom Vaughan, em torno dos (des)encontros amorosos de três jovens londrinos – Ben (Harry Lawtey), Emma (Jessica Barden) e Jess (Sophia Brown) – com bagagens pesada e escolhas difíceis pela frente.

Foto You & Me DR

DOCUMENTÁRIOS

Fátima: O Derradeiro Mistério

Cinemundo, 8h20

Docudrama realizado pelo espanhol Andrés Garrigó, segundo um argumento seu, de Pedro Delgado e Josemaría Muñoz. Monica é uma editora de cinema contratada para montar um filme sobre os milagres de Fátima. Não sendo uma pessoa de fé e receando não estar à altura, sente-se hesitante. Mas, à medida que vai avançando, vê-se tocada pela beleza das imagens e pela importância do evento – uma nova percepção que lhe vai provocar um inesperado sentido religioso.

A Voz e os Ouvidos do MFA

RTP1, 3h12

A forma como o Movimento das Forças Armadas (MFA) montou a sua comunicação para o dia 25 de Abril é o foco deste documentário do realizador António-Pedro Vasconcelos, lançado em 2017. É a história do que precedeu a revolução, dos meses de trabalho prévio, incluindo pormenores sobre a forma como foram adquiridos telefones para o Posto de Comando da organização, na Pontinha, ou como se montaram e prolongaram cabos para permitir a comunicação a alguma distância.

INFANTIL

Masha e o Urso

Panda, 18h

Começa a sexta temporada da popular série russa protagonizada por uma menina tão esperta quanto irrequieta, pelo seu paciente amigo Urso e pelos animais da floresta que vêm sempre dar uma ajuda à trapalhada.