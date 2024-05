Vinhos Verdes distinguem 74 vinhos. Houve mais vinhos com estágio a concurso

O concurso da Região Demarcada dos Vinhos Verdes premiou ontem 19 vinhos com as medalhas Grande Ouro e Ouro. Houve também 55 vinhos distinguidos com Prata.

A edição de 2024 do concurso promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) premiou esta sexta-feira, os melhores vinhos da região. Ao todo, foram 74 os premiados: quatro vinhos com a distinção Grande Ouro, 15 Ouro e 55 Prata. A cerimónia de entrega dos prémios do concurso contou com a presença do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.

Este ano, a novidade foram as “14 novas categorias” do concurso, salientou a CVRVV num comunicado: três categorias principais (Grandes Vinhos Jovens, Grandes Vinhos com Estágio e Vinhos Espumantes) e 11 sub-categorias individuais.

“A Região Demarcada dos Vinhos Verdes apresenta uma grande variedade de castas e de perfis de vinhos que permitem, em cada edição, destacar o trabalho de diferentes produtores nas várias categorias. O papel da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes é, precisamente, dar palco aos diferentes produtores, seja através destes prémios ou das muitas acções de promoção que levamos a cabo ao longo do ano em mais de uma centena de mercados”, comentou Dora Simões, presidente da CVRVV, que é citada no mesmo comunicado.

Dora Simões destacou também o aumento da participação de vinhos na categoria de Vinhos Com Estágio, não só no concurso como no mercado, “reflexo da integração de novas categorias de valor mais elevado nos portefólios”, considerou.

Cícero Alvarinho 2021, Via Latina Grande Reserva Branco 2018, Vila Nova Azal 2023 e Messala Alvarinho Bruto 2019 foram os quatro vinhos que obtiveram a distinção Grande Ouro, a mais alta do concurso.

Ao todo, o júri analisou 242 amostras. Com Ouro foram premiados dez Grandes Vinhos Jovens (Abcdarium Arinto 2023, Dona Paterna Reserva Alvarinho 2022, Pecado Capital Premium Alvarinho Avesso 2023, Portal do Fidalgo Reserva Alvarinho 2023, Quinta dos Encados Grande Escolha 2023, Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Alvarinho 2023, Quinta da Raza Colheita Seleccionada Alvarinho 2023, Vila Nova Azal 2023; Quinta de Balão Vinhão 2023 e Tapada dos Monges Vinhão 2023), três Grandes Vinhos com Estágio (Cícero Alvarinho 2021, Marquês de Lara Reserva Avesso 2017 e Via Latina Grande Reserva Branco 2018) e dois Vinhos Espumantes (Messala Alvarinho Bruto 2019 e Quinta da Raza Bruto Natural 2019). Também 55 vinhos conseguiram conseguiram a distinção de Prata.