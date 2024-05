Houve mais crianças do que mulheres acolhidas em casas de abrigo nos últimos dois anos

Nas casas de abrigo para vítimas de violência doméstica, houve mais crianças do que mulheres, pelo menos nos dois últimos anos, de acordo com os dados recolhidos a pedido do PÚBLICO pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). Estes números são, em grande parte, explicados pelo facto de as mulheres terem um ou mais filhos com elas na casa de abrigo, explica Marta Silva, chefe do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género da CIG.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt