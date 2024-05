Natureza e aventura na faixa costeira do Litoral Norte de São Paulo

O Litoral Norte de São Paulo, no Brasil, é uma faixa costeira que engloba cinco municípios pouco badalados no mapa turístico internacional: Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Mesmo a nível interno, adianta Juciley Silva, chefe da secretaria de turismo de São Sebastião, falta algum reconhecimento. Faltava uma "marca forte" que unisse toda a região enquanto destino turístico, para a "revitalizar".

A marca está criada e os cinco municípios esperam agora colher alguns frutos. "É nesta faixa litoral de São Paulo que fica a maior porção contínua preservada de Mata Atlântica do país e boa parte dos municípios do Litoral Norte estão em áreas protegidas (mais de 80% de Ubatuba e Ilhabela inserem-se em parques estaduais), o que faz dos percursos pedestres uma das principais actividades alternativas ao grande chamariz da região: as praias da costa e as praias das ilhas", escreve a Mara Gonçalves, que por lá andou na companhia do Miguel Manso.

Também passou pelo Vale do Ribeiro, onde as cavernas são aventura em estado puro. "Existem mais de 400 cavernas escondidas na natureza exuberante e pouco infraestruturada: as estalactites dão música, há água pela cintura e imaginação infinita", continua a Mara. O resto é para ler aqui.

Já a Alexandra Prado Coelho andou por território espanhol a perceber para onde caminha a gastronomia. Concluiu que viaja para o campo e que se faz de colectivos. Detalhes do Fórum Gastronómico da Galiza aqui e do Terrae Gran Canaria aqui.

Bom fim-de-semana e boas fugas!