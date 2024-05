Udaipur, a cidade branca

Com uma população superior a quinhentos mil habitantes, Udaipur está localizada no sul do Rajastão, na Índia. Além disso, é conhecida por vários nomes, como Cidade Branca, Veneza do Oriente ou simplesmente Cidade dos Lagos, devido aos seus sete lagos, sendo o mais importante o Pichola.

Os admiradores dos filmes do 007 provavelmente lembram-se de Octopussy. Este filme foi rodado em Udaipur, e várias cenas foram filmadas no Palácio das Monções e noutro palácio, hoje transformado num hotel, o Taj Lake Palace. Numa das cenas, o agente 007, interpretado por Roger Moore, sobrevoa de helicóptero o Taj Mahal e, em seguida, pousa em Udaipur. Apenas aqueles que visitaram a Índia sabem que a distância entre o Taj Mahal e Udaipur é de aproximadamente 600km, mas nada que o cinema não possa resolver. No cinema, tudo é possível.

O Hotel Taj Lake Palace é conhecido por ser um dos estabelecimentos mais luxuosos do mundo, com preços que variam entre 500€ a mais de 5000€, dependendo da categoria do quarto e se oferecem vista para o lago Pichola. Optámos por nos hospedar no Minerwa Lake Palace, que, apesar de não ficar em cima do lago, oferece uma bela vista, permitindo avistar ao longe o Taj Lake Palace, por um preço muito mais acessível: 29€ por noite, com ar condicionado e pequeno-almoço incluído.

Udaipur é não apenas um destino turístico, mas também um local popular para casamentos, devido aos seus palácios e paisagens deslumbrantes. É em Udaipur que encontramos o melhor exemplo da Índia como terra de palácios e marajás. Foi a primeira cidade do Rajastão onde vi turistas ocidentais; nas outras terras, às vezes até parecia que éramos os únicos.

Nas ruas estreitas que levam ao City Palace há lojas com objectos únicos que atraem qualquer turista, começando pelas pinturas em tela ou em seda. Udaipur possui muitos palácios e templos para visitar, mas, para começar, a melhor maneira é fazer um passeio de barco no lago Pichola para apreciar a vista panorâmica.

Em qualquer das cidades que visitámos na Índia encontrámos fortes, palácios, museus e templos. Em cada uma delas tivemos de fazer uma selecção, pois também gostamos de vaguear pelas ruas, visitar os mercados e falar com as pessoas. As pessoas da Índia foram uma surpresa pela simpatia e pelo carinho com que nos trataram.

Em Udaipur, inscrevemo-nos num workshop de culinária ministrado por Mamta, uma especialista na culinária indiana. Essa experiência proporcionou-nos um sabor extremamente delicioso. O que torna essa experiência única é a oportunidade de não apenas jantar num restaurante, mas também aprender a preparar pratos típicos da Índia e, em seguida, saborear as delícias que acabámos de cozinhar. Mamta e o seu filho, Gautham, que ajuda em todas as actividades e cuida do marketing, oferecem em Udaipur um curso de culinária que recomendamos com entusiasmo.

Depois de pensar bem sobre tudo o que vivemos, ficou claro que a Índia não foi só um estímulo para os sentidos, mas também uma grande lição sobre a cultura e os costumes de lá. Quando nos despedimos, não levamos só lembranças, mas também um grande respeito por esta civilização antiga e cheia de riquezas.

Augusto Lemos

Autor dos blogues A Luz do Fundo do Túnel e De Bicicleta a Pedal