Já foram escolhidos os 26 finalistas do projecto Diário de um Cientista

Iniciativa da associação científica Biopolis e do PÚBLICO dará origem a uma série que ajuda os leitores a compreender como a ciência funciona.

Perto de uma centena de investigadores concorreram ao Diário de um Cientista, um projecto conjunto da associação científica Biopolis e do PÚBLICO, que resultará na publicação de uma série de 26 histórias, contadas pelos próprios investigadores, onde se pretende mostrar como nascem as ideias e os bastidores da ciência.

Os 26 finalistas já foram seleccionados pelo júri, constituído por seis jornalistas do PÚBLICO/Azul. O Azul é o site do PÚBLICO, criado em 2022, que se dedica à biodiversidade, sustentabilidade e crise climática.

A avaliação das 95 candidaturas submetidas foi feita tendo em conta o seu potencial narrativo e de modo a garantir a diversidade dos temas científicos abordados.

Os candidatos seleccionados foram: Ana Campilho; Beatriz Sofia Gomes Alves; Diana Lobo; Eugénio Silva; Joana Freitas; Joana Marques; Jorge Rocha; José Carlos Brito; Luis M. P. Ceríaco; Manuel Lopes Lima; Mariana Ribeiro; Marisa Naia; Paulo Gama Mota; Diogo Filipe Angelo Ferreira; Gonçalo Curveira-Santos; Helena Hespanhol; João Nuno da Cruz Rosa; Joaquim Filipe Polónia de Faria; Margareta Lakušić; Nuno Monteiro; Patrícia Beltrão; Patrícia Guedes; Rafael Campos; Raquel Ribeiro; Rui Seabra e Sofia Coimbra.

Podiam candidatar-se ao Diário de um Cientista investigadores e alunos do Biopolis/Cibio-InBio (o prazo decorreu entre 12 e 28 de Abril). As candidaturas tinham de ter como base um artigo publicado numa revista científica indexada, um projecto de investigação financiado ou uma tese de doutoramento.

Nesta sexta-feira assinalou-se mais uma etapa do projecto: uma sessão de formação sobre comunicação em ciência que juntou jornalistas e investigadores de diferentes áreas no CIBIO-Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, em Vila do Conde.

Ao longo dos próximos meses, uma equipa de jornalistas e editores do PÚBLICO trabalhará em conjunto com os cientistas seleccionados e editará os seus trabalhos, aplicando não apenas princípios jornalísticos mas também técnicas narrativas na transmissão dos conteúdos científicos em diferentes formatos.

A serie de trabalhos será publicada em Agosto nas edições impressa e digital do PÚBLICO.