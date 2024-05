Tiago Duarte conquista bronze no Europeu de karaté

Tiago Duarte conquistou neste sábado a medalha de bronze em kumite -75kg no Campeonato da Europa de karaté, a decorrer até domingo em Zadar, na Croácia.

O atleta português, de 21 anos e no 53.º posto do ranking mundial, somou a primeira grande medalha do currículo, mas até começou com uma derrota, ante o croata Ivan Martinac.

Na repescagem, afastou o austríaco Stefan Pokorny e o macedónio Petar Zaborski para chegar ao bronze, o primeiro de três possíveis neste domingo para Portugal, uma vez que Artur Neto (cata) e Joaquim Mendes (kumite -67kg) ainda vão tentar chegar ao pódio.

De resto, Portugal somava já outro bronze em Zadar, no karaté adaptado, com António Pereira em terceiro na categoria K21.