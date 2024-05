Sp. Braga sobe ao pódio do campeonato ao vencer em Guimarães

Os bracarenses vão discutir o terceiro lugar no campeonato na derradeira jornada, com o FC Porto.

O Vitória de Guimarães estava obrigado a ganhar se quisesse ainda sonhar com a hipótese de aceder a um lugar que lhe permitisse chegar à Liga Europa na próxima época; o Sporting de Braga precisava de vencer para poder ter a certeza de que poderá discutir com o FC Porto, na última jornada da I Liga, a entrada directa na Liga Europa. E depois de um grande jogo de futebol, intenso, bem jogado, com bons golos, foi um remate de fora da área de Rony Lopes já em período de compensação, que decidiu a partida da 33.ª e penúltima jornada, a favor dos bracarenses, que assim venceram por 3-2 e sobem provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato.​

Rony Lopes, aos 90'+3', selou o triunfo bracarense em Guimarães, que assegurou, desde já, o quarto lugar do campeonato, que os vitorianos ambicionavam ainda alcançar. E foi o Vitória que começou a vencer, com um golo de Bruno Gaspar, aos 10'.

Bruma, aos 24', e Ricardo Horta, já no segundo tempo (75') deram a volta ao marcador mas Ricardo Mangas (80') trouxe o Vitória de volta ao jogo empatando o resultado novamente. Até que Rony Lopes decidiu a partida com um remate indefensável.

Com este triunfo, os bracarenses sobem, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 68 pontos, mais dois do que o FC Porto, quarto classificado, que recebe o rival Boavista, neste domingo, enquanto o Vitória de Guimarães ficou "condenado" ao quinto lugar, que dá acesso às rondas preliminares da Liga Conferência, com 60.