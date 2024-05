Judoca Tais Pina conquista ouro no Grand Slam do Cazaquistão

A judoca portuguesa está no bom caminho rumo aos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Tais Pina conquistou neste sábado a medalha de ouro da categoria -70kg do Grand Slam do Cazaquistão, em Astana, o primeiro pódio português na competição e resultado de monta para a judoca de 19 anos.

Pina venceu, na final, a croata Lara Cvjetko, sexta do ranking (a portuguesa é 36.ª), por ippon, com mais de dois minutos de combate de sobra, e coroou uma caminhada vitoriosa na capital cazaque.

É novo pódio em Grand Slams para a portuguesa, depois da prata em Antalya em Março, numa senda de bons resultados que deixa a jovem na rota dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Antes da final, eliminou Yu-Jung, de Taiwan, por ippon, e a eslovena Anca Pogacnik por waza ari, afastando ainda a italiana Kim Polling e a inglesa Katie-Jemima Yeats-Brown.

No outro português no "tatami" no dia deste sábado, João Fernando, 20.º da hierarquia de -81kg, acabou eliminado pelo russo Khasan Khalmurzaev, 86.º.

Na sexta-feira, Maria Siderot acabou em quinto lugar em -52kg, enquanto Telma Monteiro (-57kg) foi eliminada ao primeiro combate, frente a Chen-Ling Lien, ainda a regressar à competição após lesão grave num joelho.

Rodrigo Lopes foi também eliminado, em -60kg, com o cazaque Yeldos Smetov, e no domingo Jorge Fonseca, bronze em Tóquio 2020, competirá em -100kg, ficando isento na primeira ronda.

Esta é a penúltima prova de qualificação antes do Campeonato do Mundo, que decorrerá em Abu Dhabi de 19 a 24 de Maio.