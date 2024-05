Um grande Hurkacz antecipou despedida de Nadal de Roma

Os milhares de adeptos italianos que esperaram pela saída de Rafael Nadal do balneário para ovacioná-lo, simbolizam o legado que o espanhol deixou no Internazionali BNL d'Italia. Ao fim de 79 encontros disputados e 10 títulos conquistados, Nadal despediu-se do Foro Italico muito provavelmente pela última vez, após uma derrota no primeiro duelo na carreira com o polaco Hubert Hurkacz, que nunca tinha ganho um encontro na terra batida italiana.

“Nunca disse que esta seria a última vez aqui, não estou 100% seguro, talvez 98%”, adiantou Nadal, antes de falar sobre a participação no torneio de Roland-Garros, onde já se sagrou campeão em 14 ocasiões.

“Ainda não tomei uma decisão, mas diria que estou mais perto de ir e dar tudo. Fisicamente, tenho problemas, mas não os suficientes para não ir ao torneio mais importante da minha carreira”, frisou Nadal, que contabiliza somente nove encontros realizados em 2024.

Quando Hurkacz (9.º no ranking) serviu pela primeira vez e teve de anular cinco break-points, antecipavam-se bastantes dificuldades para o polaco. Mas viria a ser Nadal quem teve mais dificuldades para impor o seu serviço e foi o polaco de 1,96m de altura que se mostrou mais sólido, para vencer, por 6-1, 6-3.

“Defrontar os meus ídolos é um privilégio que nunca dei por garantido. Obrigado Rafael Nadal por nos inspirares há décadas. Só tenho respeito por ti”, escreveu Hurkacz nas suas redes sociais.

Já Daniil Medvedev (4.º), campeão em título, somou a 100.ª vitória em torneios Masters 1000, ao eliminar o britânico Jack Draper (40.º), por 7-5, 6-4.

Este domingo, Nuno Borges (53.º) abre a jornada na Grand Stand Arena, defrontando o qualifyer italiano Francesco Passaro (240.º), para decidir quem avança para os oitavos-de-final.