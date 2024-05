Benfica sagra-se tetracampeão português feminino de futebol

As benfiquistas terminaram o campeonato com dois pontos de avanço sobre as rivais do Sporting.

O Benfica conquistou neste sábado, pela quarta vez consecutiva, o título de campeão português feminino de futebol, confirmando a liderança da Liga ao vencer em casa o Racing Power, por 2-1.

Carole Costa, aos 39 e 90+1 minutos, marcou os golos das "encarnadas", ambos na conversão de grandes penalidades, desempatando a igualdade conseguida por Lucia Lobato, aos 85', que deixava a revalidação do título benfiquista em risco.

Com o triunfo no Seixal, o Benfica soma 56 pontos, mantendo os dois pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, que foi vencer por 2-0 no terreno do Damaiense, graças a golos de Fátima Dutra, aos 45'+3', e Joana Martins, aos 86', este último de penálti.

As "águias" sagraram-se campeãs pela quarta vez no historial do clube e isolaram-se na terceira posição do ranking de vencedores, destacando-se do Gatões FC, mas continuam distantes de 1.º de Dezembro (12) e Boavista (11), os dois emblemas com mais títulos.