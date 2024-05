Menina de 9 anos esfaqueada por irmão de 19 em Penafiel

Agressão ocorreu na presença da mãe. Vítima foi transportada para o Hospital São João, no Porto

Uma menina de nove anos foi esta sexta-feira esfaqueada numa mão e no pescoço pelo irmão de 19 anos em Novelas, Penafiel, revelou fonte dos bombeiros locais, indicando que o adulto foi detido pela GNR.

O alerta foi dado pelas 17h30, tendo a agressão ocorrido na casa onde residem, não sendo conhecidas as circunstâncias em que se deu a discussão, ocorrida na presença na mãe, acrescentou a mesma fonte de informação. Após ter sido assistida no local, a criança foi transportada para o Hospital São João, no Porto.

A GNR de Penafiel tomou conta da ocorrência.