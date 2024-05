O PSD e o CDS apresentaram apenas uma recomendação ao Governo para que aplique as propostas do programa da AD, como a revogação de algumas medidas do Mais Habitação.

O Parlamento discute e vota nesta quarta-feira um conjunto de propostas para a habitação, por iniciativa da IL, que quer revogar o pacote Mais Habitação do PS aprovado na legislatura passada. Os liberais estão a contar com os votos do PSD e do Chega, que estão alinhados neste tema, mas tudo aquilo que a AD propõe é uma recomendação para que seja o Governo a agir.