Israel reabriu posto fronteiriço com Gaza para a entrada de ajuda humanitária

Israel reabriu, esta quarta-feira, o posto fronteiriço de Kerem Shalom (conhecido em árabe por Karem Abu Salem) com a Faixa de Gaza para a entrada de ajuda humanitária, informou em comunicado a unidade israelita que coordena a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

A passagem fronteiriça estava fechada desde domingo, quando um ataque aéreo reivindicado pelo Hamas atingiu a zona, matando quatro soldados israelitas.

Na rede social X, a agência do exército israelita COGAT (acrónimo inglês para Coordenação de Actividades Governamentais nos Territórios palestinianos) anunciou que iria permitir a entrada de camiões com ajuda humanitária, após uma “inspecção de segurança exaustiva”.

Segundo um representante israelita contactado pelo jornal The Times of Israel, a abertura da fronteira seria uma “operação limitada” para pressionar o Hamas para aceitar um acordo.

Segundo o jornal norte-americano New York Times, a abertura sucedeu após um telefonema entre o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o Presidente dos EUA Joe Biden em que o líder israelita prometeu a reabertura do posto de Kerem Shalom, um dos postos mais importantes juntamente com o de Rafah, posto encerrado desde terça-feira pelo Governo israelita.