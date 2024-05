Homicídio nos festejos do FC Porto: pena de 20 anos para Renato e 18 para Marco

Renato Gonçalves foi condenado a 20 anos de prisão esta quarta-feira, no caso do homicídio de Igor Silva, jovem morto nos festejos do título do FC Porto em Maio de 2022. O pai, Marco Gonçalves, foi condenado a 18 anos de prisão, sentença igual para Paulo Cardoso, o terceiro arguido no caso de homicídio. A leitura do acórdão realizou-se esta quarta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto, exactamente dois anos após a morte de Igor Silva.

O colectivo considerou que o grupo formado por Marco, Renato e o cunhado do membro dos Super Dragões, Paulo Cardoso, “perseguiu e manietou” Igor Silva junto ao Estádio do Dragão com intenção de matar Igor, envolvendo os três principais arguidos nos ferimentos mortais.

Dos 18 ferimentos de facada identificados na autópsia, apenas Renato admitiu uma única facada, tendo ficado 17 por explicar. O colectivo de juízes acredita que terão sido os três principais arguidos a provocar os restantes ferimentos, absolvendo deste crime os quatro restantes arguidos (Diogo Meireles, Miguel Pereira, Sérgio Machado e Rui Costa) pronunciados por homicídio qualificado.

Renato, Marco e Paulo “incorreram numa perseguição desenfreada a Igor Silva”, começou por descrever a juíza, considerando que todos agiram “livre e conscientemente”, sabendo que “os golpes desferidos com a faca nos locais descritos podiam causar a morte” do jovem. Atribuindo facadas a Renato, a juíza diz que Paulo Cardoso impediu Igor Silva de fugir do local, implicando também Marco nas agressões mortais.

O tribunal decidiu fixar em 165 mil euros a indemnização devida à mãe de Igor Silva pela morte do filho.

MP tinha pedido pena máxima

Na sessão reservada às alegações finais, o Ministério Público (MP) tinha pedido pena máxima para três arguidos no caso do homicídio de Igor Silva, adepto morto nos festejos do título do FC Porto, em Maio de 2022. A procuradora Adriana Faria defendeu 25 anos de prisão para Marco Gonçalves, Renato Gonçalves e Paulo Cardoso, três dos sete homens indiciados pelo homicídio de Igor Silva. Relativamente aos restantes quatro, o MP pediu que também fossem condenados a penas de prisão efectiva – mas inferiores às dos três principais suspeitos.

Das 18 facadas sofridas por Igor Silva, apenas Renato Gonçalves admitiu ter dado uma, com as restantes 17 a ficarem por explicar. Para a procuradora, todos os arguidos participaram no crime – seja nas agressões, seja na colaboração e impedimento do auxílio à vítima.

Confrontos na Luz antecedem morte

Igor Silva foi assassinado na madrugada do dia 8 de Maio, junto ao Estádio do Dragão, durante os festejos da conquista do título, após o jogo do FC Porto no Estádio da Luz. O jovem foi esfaqueado e agredido, após terem sido registados confrontos no Estádio da Luz. Apesar do contexto e da presença de elementos dos Super Dragões, a violência não disse respeito a tricas futebolísticas, mas sim a rivalidades que se arrastavam há vários meses.

A tensão entre os dois grupos teve início com cenas de pancadaria à porta de uma discoteca, ainda em Janeiro de 2022. Depois, Igor Silva envolveu-se em confrontos com Renato e a irmã. Seguiram-se ameaças nos meses seguintes. No dia 7 de Maio, momentos do arranque do jogo entre FC Porto e Benfica no Estádio da Luz, os arguidos Marco e Renato Gonçalves envolveram-se em confrontos com Igor Silva nas bancadas.

Horas depois, já durante os festejos do título, Igor Silva foi atacado por um grupo, esfaqueado e agredido até à morte. Ainda foi transportado de emergência para o hospital, mas perderia a vida na ambulância durante o trajecto.