PJ detém no Porto ex-PSP suspeito de liderar rede criminosa de tráfico de droga

A Polícia judiciária (PJ) está a realizar esta terça-feira na zona do Porto uma operação em "larga escala" de combate ao tráfico de droga, que prevê a detenção de cerca de 10 suspeitos, incluindo o líder desta rede criminosa.

Fonte judicial explicou à agência Lusa que o alegado líder desta rede internacional de tráfico de droga é um ex-PSP, conhecido por "Joca" e primo de Bruno Pidá, condenado no âmbito do processo "Noite Branca", relacionada com homicídios na noite do Porto.

Segundo a mesma fonte, o estupefaciente seria importado "em grandes quantidades" da América Latina para venda e comercialização na região norte do país, sobretudo no Grande Porto.