PJ detém cinco pessoas na Madeira por suspeita de burla com viagens de avião

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na manhã desta terça-feira, cinco suspeitos de burla com a compra de viagens aéreas na Madeira, no âmbito da chamada Operação Rota do Viajante II. Os suspeitos ficcionariam a compra e utilização de bilhetes de avião, conseguindo obter de forma fraudulenta o subsídio social de mobilidade, confirmou o PÚBLICO após a CNN e o Diário de Notícias terem avançado com a informação. A burla, precisa a Judiciária em comunicado, causou um prejuízo superior a meio milhão de euros ao Estado.

"O plano passava pela angariação de residentes da Região Autónoma da Madeira, a quem eram fornecidos documentos necessários ao levantamento deste subsídio e previamente falsificados, como passagens áreas, bilhetes e reservas, facturas e recibos, que, acompanhados por elementos da rede criminosa, apresentavam documentação forjada em estações dos CTT do continente e, assim, recebiam o reembolso pago pela Estado", lê-se na nota.

A Judiciária indica que nesta operação foram executados 71 mandados de busca e apreensão, domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos. Em investigação estão crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação ou contrafacção de documentos e branqueamento de capitais, ilícitos que, destaca a PJ, se enquadram na criminalidade altamente organizada.

"A associação criminosa agora desmantelada demonstrava elevados índices de organização, com diferentes níveis hierárquicos, sendo composta por falsificadores, recrutadores/angariadores e controladores", especifica a nota.

Neste processo, que corre no Ministério Público de Loures, já existe uma pessoa em prisão preventiva. Será para o Tribunal de Instrução Criminal de Loures que serão transportados os detidos, com idades entre os 23 e os 55 anos, onde serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial. Os arguidos ter-se-ão aproveitado da fragilidade do sistema de verificação associado ao subsídio social de mobilidade para enganar o Estado.

A operação foi levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira​. ​"Durante a operação foi possível recolher vastos elementos de prova, relacionados com a prática criminosa em investigação, designadamente através da execução de cerca de 40 inquirições de testemunhas", adianta o comunicado.

A PJ dá ainda conta de que, nos últimos cinco anos, foram desenvolvidas diversas operações policiais para desmantelar redes criminosas dedicadas à utilização fraudulenta do subsídio social de mobilidade tanto na Madeira como nos Açores, tendo no conjunto estas fraudes provocado um prejuízo de mais de seis milhões de euros aos cofres do Estado.