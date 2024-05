Creches continuam sob alçada da Segurança Social, por enquanto

Associação de creches particulares mostra-se “cheia de esperança” no futuro da gratuitidade das creches, depois de primeira reunião com a secretária de Estado da Acção Social e Inclusão

A intenção de transferir a tutela das creches para o Ministério da Educação, retirando-a do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), está plasmada no programa eleitoral da Aliança Democrática (AD) que promete "integrar a faixa etária dos zero aos três anos no sistema educativo tutelado pelo Ministério da Educação". Porém, não vai avançar, pelo menos, nos próximos tempos. Isto mesmo terá sido transmitido pela secretária de Estado da Acção Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, à Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), numa reunião na sexta-feira, dedicada ao programa Creche Feliz.