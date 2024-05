Caso EDP: “Acusação é uma galinha moribunda à espera da estocada final”

Ricardo Sá Fernandes, advogado do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, criticou, esta terça-feira, nas alegações finais, a actuação do Ministério Público no Caso EDP.

A defesa do ex-ministro da Economia Manuel Pinho criticou hoje a actuação do Ministério Público (MP) no Caso EDP, comparando a acusação a uma "galinha moribunda" que o procurador vê como "um cisne branco a voar".

"Esta acusação é uma galinha moribunda à espera de que um tribunal justo lhe dê a estocada final. Mas o senhor procurador olha para esta galinha moribunda e vê um cisne branco a voar. Esta acusação é uma galinha moribunda, não tem ponta por onde se pegue e só temos de a enterrar", afirmou o advogado Ricardo Sá Fernandes nas suas alegações finais no julgamento em curso no Juízo Central Criminal de Lisboa.

O mandatário de Manuel Pinho assegurou ter a "certeza moral" de que o antigo governante "não é corrupto", invocando o conhecimento e a análise profunda do processo.

"Sei que o Ministério Público, a comunicação social e o país esperam a condenação de Manuel Pinho, porque é bom termos um corrupto para apresentar ao país", frisou o advogado, adiantando que "quem assistiu a este julgamento e ouviu as quase 120 testemunhas, sabe que não sobra nada dela".

Ricardo Sá Fernandes admitiu a existência de "um problema de corrupção em Portugal" e defende que é preciso combatê-lo, mas rejeitou que isso se faça em relação ao seu cliente.

"Não podemos, em nome desse problema, condenar inocentes. Querem apresentar [Manuel Pinho] como bode expiatório de algum insucesso no combate à corrupção", referiu.

O advogado de Manuel Pinho apontou ainda a corrupção no Caso EDP para outro foco, aludindo a uma outra linha de investigação do MP no âmbito deste processo: "Temos um problema de corrupção. E neste processo temos seguramente um caso de corrupção. Só falta saber quem foi o corruptor e o corrupto. E neste caso foi a Odebrecht e houve um "Príncipe". Está provado, há prova material neste processo, só não sabemos quem é o Príncipe".

O advogado criticou também o procurador Rui Batista pelos argumentos usados nas alegações finais efectuadas na véspera, ao considerar que justificou todos os factos do processo com a ausência de outras explicações além de corrupção.

"As alegações do senhor procurador seguem um argumento. O argumento que utiliza para todas as situações, sem qualquer excepção, é que não há qualquer outra explicação. Sabe que não há prova sobre isso, então a linha intelectual é de que não há outra explicação e cose muito bem isso com as considerações sobre a prova indirecta", resumiu, antes de a sessão ser interrompida para almoço, retomando de tarde para a continuação das alegações.

Manuel Pinho, em prisão domiciliária desde Dezembro de 2021, está a ser julgado no caso EDP por corrupção passiva para ato ilícito, corrupção passiva, branqueamento e fraude fiscal.

A sua mulher, Alexandra Pinho, responde por branqueamento e fraude fiscal - em co-autoria material com o marido -, enquanto o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, responde por corrupção activa para ato ilícito, corrupção activa e branqueamento.