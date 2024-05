Discussão sobre reparação histórica “não é traição”, afirmam especialistas

O Chega deve anunciar esta terça-feira se concretiza mesmo uma iniciativa inédita assente numa acção criminal contra o Presidente da República por "traição à pátria", no entanto, independentemente da decisão do partido populista de direita radical, os especialistas consideram que as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a necessidade de Portugal proceder à reparação histórica do passado colonial do país não configuram qualquer crime lesa-pátria.

