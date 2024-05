Integração de cuidados — a maior reforma no SNS dos últimos 20 anos

A situação do nosso Serviço Nacional de Saúde é amplamente conhecida: temos uma despesa a crescer assustadoramente, nos últimos 20 anos, mais do dobro do PIB, mantendo um crescimento anémico nos últimos 15 anos, e um SNS a consumir 15,6 mil milhões de euros anuais dos nossos impostos reflectindo um aumento de 50% face a 2015, para além do reforço de mais de 35.000 profissionais só nestes últimos três anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt