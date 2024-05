Parques de estacionamento dissuasores de Lisboa “em breve” gratuitos para portadores do Navegante

Os portadores de passe Navegante vão "brevemente" poder começar a utilizar gratuitamente alguns parques de estacionamento dissuasores existentes na periferia de Lisboa, anunciou, esta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal da capital, Carlos Moedas.

"Vamos lançar dentro em breve um projecto [...] para que as pessoas possam utilizar o passe [Navegante] sem pagar estacionamento em alguns parques que estão mais na periferia da cidade", afirmou o autarca social-democrata. Carlos Moedas falava durante uma visita à obra de construção de um parque de estacionamento subterrâneo municipal, em Entrecampos, orçada em 16 milhões de euros e que se insere na operação de loteamento das Forças Armadas.

A operação de loteamento das Forças Armadas contempla a construção de 476 habitações para renda acessível, bem como a criação de espaços verdes e de comércio de proximidade. Relativamente ao parque de estacionamento, com 576 lugares, Carlos Moedas adiantou que permitirá aumentar a oferta de estacionamento de utilização pública na zona "não só para servir os moradores", mas também para "dissuadir as pessoas de levar o carro para o centro da cidade".

Contudo, de acordo com o autarca, este parque não será um dos que poderá vir a ser utilizado gratuitamente pelos portadores do passe Navegante. Mas, exemplificou, poderá ser o caso dos parques de estacionamento que estão a ser feitos na Pontinha e em Telheiras, que são parques dissuasores "no sentido de as pessoas pagarem pouco" para estacionarem e não levarem os carros para o centro da cidade.

Cinco parques dissuasores na cidade

"Estamos aqui a criar aqui algumas ideias para desenvolver e para ter mais estacionamento para aqueles que querem estar na cidade e depois dentro da cidade andam de transportes públicos. Penso que é para isso que caminhamos, para uma cidade verde, neutral em carbono [...]. Portanto, temos que ter estas soluções para que os carros sejam estacionados e não a criar trânsito no meio da cidade", explicou.

O presidente referiu ainda que o projecto de renda acessível de Entrecampos prevê "um total 476 fogos, num investimento de quase 100 milhões de euros", tendo dois edifícios já sido concluídos e outro deverá ficar pronto no final do ano. "Trata-se sobretudo de habitação para pessoas que já estão cá a viver, professores e enfermeiros, pessoas que já não conseguem viver dentro da cidade, com rendas de 200 e 300 euros acessíveis, muitas delas, rendas para aqueles que podem pagar, mas não podem pagar muito e, sobretudo, preços de mercado", disse Carlos Moedas, salientando também a existência de rendas para aqueles que "de todo não podem pagar e que pagam 10, 15 ou 50 euros".

Actualmente existem, de acordo com fonte da câmara, cinco parques dissuasores na cidade, nomeadamente Ameixoeira (489 lugares), Telheiras Poente (155 lugares), Telheiras Nascente (106 lugares), Avenida de Pádua (248 lugares) e Colégio Militar (415 lugares). De acordo com a mesma fonte, ainda este ano abrirão os parques Pontinha Sul (387 lugares) e Azinhaga da Cidade (165 lugares).