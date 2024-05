Volkswagen California ganha mais espaço e mecânica híbrida

Foi a pensar no mercado europeu que a VW redesenhou a sua caravana California, que passa a contar com um grupo motopropulsor híbrido de ligar à corrente.

Construída desde 1988, a California conquistou estatuto de caravana icónica também graças ao seu nome, já que se inspirava no espírito descontraído do soalheiro estado norte-americano. No entanto, nesta nova vida, revelada nesta terça-feira e assente na versão longa do Multivan, é a Europa que a Volkswagen tem debaixo de olho, ao incluir uma mecânica híbrida de ligar à corrente, de 245cv, capaz de cumprir as rigorosas regras de emissões do Velho Continente, ao mesmo tempo que propõe tracção integral 4Motion (é o primeiro modelo MQB do Grupo a combinar uma propulsão híbrida plug-in com o sistema de tracção integral) e capacidade de reboque até duas toneladas.

Outras opções de mecânica são o motor turbodiesel de injecção directa (TDI), com quatro cilindros e 150cv, e o bloco sobrealimentado a gasolina, também de injecção directa (TSI), a debitar 204cv, ambos de tracção dianteira.

Foto No interior, a Volkswagen substituiu o banco traseiro por dois bancos individuais DR

Seja qual for a escolha de motor, a nova autocaravana estará disponível em cinco versões: Beach, Beach Tour, Beach Camper (com minicozinha na traseira, com um fogão a gás, duas gavetas e arrumação), Coast e Ocean — ambas com kitchenette, com lava-loiça, um fogão a gás de um só bico e armários. Em qualquer um dos casos, está incluída uma tenda no tejadilho e portas de correr em ambas as laterais, com redes mosquiteiras. Entre os opcionais, há um novo toldo, que pode ser montado dos dois lados do veículo.

O facto de assentar na plataforma MQB faz com que a California passe a apresentar-se com uma vasta gama de sistemas de assistência ao condutor, desde a função de travagem do veículo até ao Travel Assist, que propõe momentos de condução semiautónoma.

No interior, a Volkswagen substituiu o banco traseiro por dois bancos individuais, que continuam a permitir a transformação numa cama, mas que passam a admitir o arrumo de objectos de grande dimensão, como bicicletas, sem prejudicar o espaço de repouso.

Foto Todas as versões incluem tenda no tejadilho e portas de correr em ambas as laterais, com redes mosquiteiras DR

Cada um dos bancos traseiros é amovível e está equipado com uma gaveta para arrumação adicional. A VW colocou várias portas de carregamento USB-C em toda a cabina, dentro da qual é possível desligar todas as luzes num só botão. Além disso, com a versão Beach Tour e superior, há uma nova unidade de controlo de campismo no pilar C do lado do passageiro, através da qual é possível controlar várias funções do veículo, que são acessíveis através do sistema de infoentretenimento e de uma aplicação para smartphone.

No topo da gama, a versão Ocean traz ainda duas tomadas de 230 volts, bancos dianteiros aquecidos, aquecimento suplementar do ar, um compartimento de arrumação no tejadilho, uma mesa rebatível (que também pode ser utilizada no interior e como extensão da bancada de trabalho) e um depósito de água doce de 28 litros, comum à versão Coast.

As pré-vendas da nova California terão início em Junho, altura em que serão comunicados os preços, e as primeiras entregas são esperadas para depois do Verão. A título de referência, a actual California é proposta desde 53.565€.