TAP lança “megapromoção” para viajar de Setembro a Março

A TAP lançou esta terça-feira uma "megapromoção" com descontos em vários voos, ida e volta, "com todas as taxas incluídas", anuncia a companhia aérea em comunicado. Para reservar até 21 de Maio e viajar de Setembro a Março do próximo ano.

Entre os preços promocionais, há voos entre o continente e ilhas portuguesas "a partir de 49 euros" (Lisboa-Funchal-Lisboa), e viagens para destinos europeus a partir de 59 euros (por este valor, surge apenas no site Lisboa-Madrid). "África a partir de 299 euros [de Lisboa para Praia, Sal ou São Vicente, em Cabo Verde; e Bissau], Estados Unidos desde 399 euros [Lisboa-Nova Iorque ou Newark), e Brasil a partir de 549 euros [Porto-Rio de Janeiro]".

Os preços "são válidos nos voos operados pela TAP e os bilhetes promocionais incluídos nesta campanha podem ser comprados até 21 de Maio, para viagens a realizar entre 8 de Setembro de 2024 e 31 de Março de 2025", estando excluído o período de festas no final do ano, entre 15 de Dezembro de 2024 e 13 de Janeiro de 2025.

Todas as informações e condições desta campanha podem ser consultadas aqui.