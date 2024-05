Cacela Velha volta a pedir: Caia-me

Missão: caiar Cacela Velha. Na sequência do sucesso da primeira edição do Caia-me, o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC) e a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António decidiram dar continuidade à iniciativa, colocando na agenda de Maio — no sábado, dia 18 de Maio, entre as 9h e as 18h — uma nova acção de voluntariado para a caiação do espaço público.

"Na vila histórica de Cacela Velha o uso da cal branca no revestimento das fachadas contribui para o carácter distintivo deste lugar. Nos últimos anos tem-se perdido o secular hábito dos habitantes manterem e caiarem as suas fachadas e muros comuns o que, entre outros factores, tem contribuído para o empobrecimento do carácter e imagem do núcleo histórico de Cacela Velha", escreve a organização do evento promovido pela primeira vez em Maio de 2023, tendo contado com a colaboração de mais de duas dezenas de voluntários. "Com o seu empenho e motivação fizeram de Cacela Velha um lugar mais branco, limpo e luminoso", recorda-se agora em comunicado.

Foto Imagem da edição de 2023 DR

Com a segunda edição do Caia-me pretende-se não só contribuir para a dignificação do espaço público de Cacela Velha, como ainda "revalorizar materiais e práticas ancestrais no contexto da arquitectura tradicional", "promover a troca de práticas e conhecimentos relacionados com os usos da cal" e sobretudo "envolver a população, agentes locais e público em geral na conservação e valorização do núcleo histórico de Cacela Velha".

As inscrições estão abertas até ao dia 15 de Maio através do telefone 281 952 600 ou por e-mail. A organização oferece almoço aos voluntários inscritos.