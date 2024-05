Os impactos da nova era de Inteligência Artificial

IA generativa. O que é? Por que está a gerar uma batalha de inovação entre as gigantes tecnológicas? E como afectará o consumo de informação? O Manual de Economia é diferente, esta semana.

A Inteligência Artificial já está a mudar a forma como se consome informação pesquisada na Internet. E pode provocar um desequilíbrio de poderes entre as gigantes tecnológicas. Pelo caminho, terá impactos em diversos sectores, em particular nos media.

Para explicar estas transformações, e os conceitos, o jornalista João Pedro Pereira participa esta semana no Manual de Economia.

