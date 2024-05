Nuno Borges preparado para a terra romana

O Internazionali BNL d'Italia é o último grande torneio em terra batida antes de Roland-Garros, prova do Grand Slam que tem início a 29 de Maio. O evento da categoria Masters 1000 ocupa duas semanas do calendário e o quadro principal de 96 jogadores tem início esta quarta-feira, com Nuno Borges escalado para abrir a jornada no court 2 do Foro Italico. O número um português e 53.º no ranking ATP sente-se confiante para defrontar o espanhol Pedro Martinez (51.º), igualmente de 27 anos.

“Este é o ano em que me sinto mais bem preparado para a terra batida, a mexer-me melhor, mais confiança, a executar melhor certas pancadas, tenho sentido alguma diferença na resposta, o que me dá algum conforto… Não diria que Roma é o torneio mais confortável, porque tende a ser mais lento, mas pode ser uma vantagem. Fiz bons jogos aqui no ano passado. É jogar com o que tenho, sinto que tenho soluções, vou agarrar-me a isso e estou confiante”, afirmou Borges que, em 2023, derrotou Dusan Lajovic antes de perder com Stefanos Tsitsipas.

O tenista da Maia vai enfrentar Martinez pela segunda vez, após a vitória (6-2, 6-4) em 2021, num challenger em Oeiras. Mas mais importante são as exibições do espanhol, que Borges testemunhou recentemente no Millennium Estoril Open, onde Martinez foi finalista, e no Tiriac Open, em Bucareste.

Dadas as ausências, por lesão, de Jannik Sinner (2.º) e Carlos Alcaraz (3.º), as atenções em Roma estarão centradas num quarteto de jogadores. A começar pelo líder do ranking, Novak Djokovic, que vai disputar o primeiro torneio desde que perdeu, há três semanas, nas meias-finais em Monte-Carlo. O sérvio já ganhou por seis vezes o torneio italiano e disputou seis finais com Rafael Nadal, que vai competir pela última vez em Roma. Depois de despedir-se dos fãs em Madrid, quando foi eliminado nos oitavos-de-final, o tenista espanhol vai actuar uma derradeira vez nos courts do Foro Italico, onde triunfou em 10 ocasiões.

As outras duas estrelas são os russos Daniil Medvedev (4.º), que conquistou o título em 2023, e Andrey Rublev (6.º), que, no domingo, em Madrid, conquistou o seu segundo título Masters 1000. Alexander Zverev (5.º), Casper Ruud (7.º), Stefanos Tsitsipas (8.º), Hubert Hurkacz (9.º) e Grigor Dimitrov (10.º) completam o lote de jogadores do top 10 presentes em Roma.

Entretanto, no Challenger Tour, Gastão Elias (379.º) somou a terceira vitória em Francavilla al Mare (Itália), onde teve de ultrapassar as duas rondas do qualifying. Já no quadro principal, Elias derrotou o italiano Gianluca Mager (266.º), por 3-6, 7-6 (7/5) e 6-2.

Em Praga, Jaime Faria (233.º) também está na segunda ronda, ao vencer Jan Kumstat (1786.º), por 6-4, 6-2. Henrique Rocha (206.º) deverá estrear-se no challenger checo esta quarta-feira.