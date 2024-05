Quarta na TV: leões, Beatles, O Inacreditável e o “bom doutor”

Também é Dia da Marmota, de Filhos do Sol e de Dormir a Todo o Custo, com um olho na Liga dos Campeões e outro na Assembleia da República.

CINEMA

O Feitiço do Tempo

AMC, 22h12

Contrariado, um jornalista televisivo vai fazer a cobertura das festas de uma cidade de província e descobre que ficou aprisionado naquele dia perpetuamente. Com Bill Murray no papel principal, em dupla romântica com Andie MacDowell, o filme é realizado por Harold Ramis, que organiza a ficção com repetições e variações dos mesmos eventos, oferecendo ao espectador a hipótese de adivinhar o que se irá passar para, quase sempre, lhe frustrar as expectativas.

SÉRIE

The Good Doctor

AXN, 22h49

Estreia-se a sétima e última temporada (e também a mais curta, com dez episódios) da série norte-americana centrada nos desafios pessoais e profissionais de Shaun Murphy (Freddie Highmore), o jovem médico-cirurgião no espectro do autismo e com síndrome de Savant (capacidade rara de absorver e memorizar conhecimento) que conquistou fãs em todo o mundo pelo optimismo inabalável e pelo humor cirúrgico, mesmo nas situações mais dramáticas.

A despedida não se faz sem mais umas quantas, como dois bebés a lutarem pela vida – quando Shaun acaba de regressar da licença de paternidade – ou um crime de ódio que resulta na morte de um personagem querido. Também é nesta temporada que o “bom doutor” lida com o desafio de ser orientador de uma estudante de medicina também no espectro. Os episódios são debitados semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

Terra de Leões

RTP2, 15h38

Estreia. Philip Broadhurst filma o empenho e os esforços do conservacionista David Youldon no sentido de contrariar a descida do número de leões africanos em estado selvagem. O jovem inglês lidera um projecto que treina leões em cativeiro para serem libertados na enorme reserva do Antelope Park, no Zimbabwe. Para ver de segunda a sexta.

Filhos do Sol

RTP2, 16h04

Começa a terceira temporada da série documental em que Ricardo García promove reflexões sobre a ligação dos povos americanos aos céus e aos mistérios do universo. Nesta leva de episódios, isso implica ir da Antárctida à Amazónia, além de sondar os enigmas dos buracos negros.

The Beatles: Let It Be

Disney+, streaming

Depois de The Beatles: Get Back (2021), a premiada docussérie repleta de raridades saída das mãos de Peter Jackson, a plataforma reinveste no filão dos Beatles, desta vez ao acolher a versão restaurada do filme que os fab four lançaram em 1970 e que retratava as gravações do álbum Let It Be – e respectivas tensões – bem como a sua derradeira actuação ao vivo como banda, no terraço da Apple Corps, em Londres.

O Inacreditável com Dan Aykroyd

História, 22h15

Estreia. Com o actor Dan “Caça-Fantasmas” Aukrouyd como guia, abre-se “um armário de curiosidades” que vai “revelar as histórias mais estranhas – mas autênticas – da História da Humanidade”, assegura o canal. São dez episódios emitidos aos pares, a ritmo semanal.

Dormir a Todo o Custo

RTP2, 23h20

Insónia crónica, apneia do sono e outros problemas que nos atrapalham na hora de dormir e trazem factores de risco à nossa saúde. Eis os alvos deste documentário realizado por Thierry Robert. Objectivo: descobrir como (voltar a) ter um sono reparador, com base nas investigações mais recentes e com recurso a técnicas que não envolvem medicação, como sestas ou fototerapia.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República. Face a uma legislatura que se antevê instável, assumiu o cargo com a promessa de ser um “gerador de consensos” e exercer o seu mandato num “registo de lealdade, rigor e equidistância” entre os deputados, sem discriminações “positivas ou negativas em relação a qualquer grupo parlamentar”.

O social-democrata foi eleito para o lugar no final de Março, depois de um impasse no parlamento que se resolveu com o compromisso de uma presidência rotativa entre o PSD e o PS (o plano é que, daqui a dois anos, entre em funções o candidato socialista).

DESPORTO

Futebol: Real Madrid x Bayern de Munique

TVI, 19h55

Ligação directa ao estádio Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid recebe o Bayern de Munique na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, depois de um primeiro embate, em casa do clube alemão, que resultou num empate a duas bolas. O árbitro polaco Szymon Marciniak dirige a partida.