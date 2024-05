Hospital de campanha vai ser instalado em Ponta Delgada

José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, anunciou esta segunda-feira que o hospital de campanha vai ser instalado para continuar a dar resposta no local.

As Forças Armadas vão instalar um hospital de campanha no espaço do Hospital de Ponta Delgada, nos Açores, que foi atingido por um incêndio no sábado, anunciou esta segunda-feira o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.

"Tive oportunidade de falar com o senhor ministro da Defesa Nacional que tomou a iniciativa de me contactar para disponibilizar, da parte das Forças Armadas, um hospital de campanha que possa ser aqui já instalado para dar a resposta possível nas próprias instalações deste Hospital", adiantou o presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM). José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas após uma visita que fez, juntamente com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ao Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), na ilha de São Miguel.

O chefe do executivo açoriano adiantou que o conselho de administração do Hospital de Ponta Delgada vai fazer um "levantamento das necessidades" para que seja instalado o hospital de campanha. Segundo José Manuel Bolieiro, o incêndio afectou sobretudo "o funcionamento seguro que o hospital deve ter para tratar os seus doentes". O incêndio, que deflagrou no Hospital de Ponta Delgada pelas 09h40 locais de sábado (10h40 em Lisboa), obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados.