Governo demite director nacional da PSP

O ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, exonerou o director nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), o superintendente José Barros Correia, que tinha tomado posse em Setembro de 2023.

Ao que o PÚBLICO apurou, antes de deixar as suas funções, José Barros Correia, fez uma comunicação interna onde contou que a exoneração lhe foi comunicada, esta segunda-feira, pelas 18h45, pela própria ministra, sendo uma" decisão da sua exclusiva iniciativa".

Na mesma comunicação, José Barros Correia, disse que, "depois de cerca de 40 anos de dedicação à Polícia de Segurança Pública, à segurança dos nossos cidadãos e a Portugal", iria passar "à situação de pré-aposentação".

"Exorto-vos para que continuemos, com todo o nosso profissionalismo, dedicação e entrega à causa pública, a cumprir a nossa importante missão e a merecer a confiança dos nossos cidadãos, que connosco podem contar", lê-se no fim da comunicação.

O Ministério da Administração Interna, por sua vez, enviou um comunicado a informar apenas que a ministra, Margarida Blasco, indigitou esta segunda-feira, o superintendente Luís Miguel Ribeiro Carrilho como novo director nacional da PSP.

Segundo o mesmo comunicado, "esta decisão de indigitação surge no âmbito da reestruturação operacional da Polícia de Segurança Pública, quer no plano nacional, quer no plano da representação institucional e internacional desta força de segurança pública".

Luís Carrilho é o comandante da Unidade Especial de Polícia da PSP desde 26 de Outubro de 2023. Antes, Luís Carrilho chefiou o serviço de segurança da Presidência da República (oficial de segurança do Presidente da República), desde 1 de Outubro de 2022.

Em 2017, Carrilho foi graduado em superintendente chefe, por despacho da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e nomeado conselheiro de polícia das Nações Unidas (UNPOL) e director da divisão de polícia no Departamento de Operações de Paz da ONU em 2017, tendo coordenado em 2018 e 2022 as reuniões do "UNCOPS - United Nations Chiefs of Police Summit".

A exoneração do director nacional da PSP junta-se a uma serie de outras exonerações que o Governo tem promovido desde que tomou posse, nomeadamente a da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ana Jorge, e do director executivo do SNS, Fernando Araújo.