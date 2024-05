Cavaco Silva: “O que distingue a família social-democrata (...) não é a origem das suas raízes”

Nos 50 anos do PSD, Cavaco Silva destaca a coerência e a estabilidade das suas grandes linhas de orientação política. Sobre as origens do partido, o antigo presidente e primeiro-ministro responde: “O que distingue a família social-democrata, os militantes e simpatizantes do partido, não é a origem das suas raízes, o continente ou as ilhas, o campo, a cidade, a vila ou a aldeia, o interior ou o litoral, a planície ou a serra.”

