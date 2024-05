Há dez mil euros para mulheres na indústria agro-alimentar

Se és mulher e tens uma ideia ou uma empresa da indústria agro-alimentar, o programa de mentoria da EIT Food, “Empowering Women in Agrifood” (conhecido pela sigla EWA), é para ti. As candidaturas estão abertas até ao dia 24 de Maio. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.

O programa EWA é dirigido às mulheres que têm uma ideia de negócio ou uma start-up em fase inicial (com menos de dois anos) na área agro-alimentar. Nesta 5.ª edição, a EIT Food vai oferecer 20 horas de mentoria personalizada — em áreas como desenvolvimento de negócios sustentáveis, entrada no mercado ou expansão internacional​ — às empreendedoras que apresentarem as suas ideias. As participantes poderão ainda ganhar prémios com valores entre os cinco e os dez mil euros por país, destinados aos projectos mais inovadores.

O programa vai decorrer entre Junho e Novembro e serão seleccionadas até dez mulheres por cada país participante.

“A criatividade e o potencial empresarial das mulheres são uma fonte de crescimento económico subexplorada”, afirma Catarina Miguel Martins, directora da Drive Impact, parceira do programa, citada em comunicado. “O EWA não é apenas um programa de financiamento, é um programa de mudança. Queremos inverter a representação das mulheres no tecido empresarial agro-alimentar”, acrescenta.

O programa vai decorrer em simultâneo em 11 países — para além de Portugal, participarão a Bulgária, Croácia, República Checa, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Itália, Espanha e Turquia.

