Rússia testa armas nucleares em resposta ao possível envio de tropas ocidentais

A Rússia informou esta segunda-feira que irá iniciar testes nucleares em resposta a afirmações “provocatórias” de representantes de países ocidentais. O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, afirmou ao Financial Times que comentários que sugerem o envio de soldados para a Ucrânia como os feitos pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, provocaram esta reacção da Rússia.

De acordo com a agência Reuters, o Ministério da Defesa russo acrescentou que os testes foram ordenados por Vladimir Putin com o objectivo de testar a eficácia em missões de combate de forças nucleares não estratégicas no Distrito Militar do Sul da Rússia, numa região perto da Ucrânia. Também participarão nos testes as forças aéreas e naval do distrito militar.

Macron, numa entrevista publicada na revista The Economist, na semana passada, não excluiu a hipótese de enviar soldados para a Ucrânia se assim lhes fosse pedido.

“Se os russos conseguissem romper as linhas da frente se e houvesse um pedido ucraniano, o que não é o caso actualmente, teríamos legitimamente de colocar esta questão", afirmou.

Respondendo ao anúncio realizado pelo Kremlin, o porta-voz da agência de informações ucraniana, Andriy Yusov, afirmou que Kiev não vê “nada de novo” na “chantagem nuclear, uma prática constante do regime de Putin.

Ucrânia ataca em Belgorod

O anúncio dos testes nucleares russos foi feito horas depois de a Ucrânia ter levado a cabo um ataque aéreo à região fronteiriça de Belgorod, na Rússia, matando sete pessoas e ferindo, pelo menos 35 pessoas, segundo a BBC.

Segundo o governador da região, Vyacheslav Gladkov, citado pela emissora britânica, o ataque terá sido realizado com recurso a drones e atingiu dois autocarros que transportavam trabalhadores de uma fábrica de processamento de carnes a caminho do emprego.

Este foi o ataque mais mortífero na região russa desde Dezembro do ano passado, quando 25 pessoas morreram num bombardeamento ucraniano. A região de Belgorod tem sido alvo de ataques ucranianos desde os primeiros meses da guerra, tendo o primeiro ataque confirmado acontecido em Março de 2022.