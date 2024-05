Quatro adolescentes suspeitos de agressão a eurodeputado alemão

Quatro adolescentes, com idades compreendidas entre os 17 e 18 anos, estão a ser investigados pelo ataque a Matthias Ecke, avança a Reuters. O eurodeputado alemão e candidato às eleições europeias pelo SPD (Partido Social-Democrata da Alemanha) foi agredido na passada sexta-feira, em Dresden, enquanto afixava cartazes. Ecke ficou ferido com gravidade e foi submetido a cirurgia pela fractura de ossos da face e órbita ocular..

Segundo o jornal alemão Bild, no domingo ao final da tarde, um dos jovens, acompanhado pela mãe, dirigiu-se à esquadra de Dresden- Süd e admitiu estar envolvido no ataque. No entanto, não forneceu mais pormenores sem a presença de um advogado.

No domingo à noite, foi enviada uma unidade especial para revistar apartamentos em Dresden e Hidenau. A rusga resultou na identificação de dois jovens e na apreensão de objectos relacionados com o incidente. Momentos depois, foi identificado um quarto suspeito, através de um mandado de busca a sua casa.

O crime terá ocorrido depois de os suspeitos, presumivelmente embriagados, saírem de um estabelecimento. Os jovens permanecem em liberdade até ao julgamento, apurou o Bild.

Os jovens são também suspeitos de uma agressão anterior a um homem que, na mesma rua, estaria a afixar cartazes do Partido Verde Alemão, este que é o partido com mais ataques físicos sofridos, segundo dados do Governo Alemão. No entanto, a ocorrência não terá tido a mesma gravidade do acto cometido esta sexta-feira a Matthias Ecke.

Diversos líderes alemães e da restante UE condenaram o ataque em questão, bem como todos os ataques políticos que, desde as eleições para o Parlamento Europeu de 2019, duplicaram na Alemanha, aponta a Reuters segundo dados publicados pelo Governo Alemão. Em entrevista ao Rheinische Post, a ministra do Interior Nancy Faeser prometeu “duras e novas medidas de protecção”, reforçando a necessidade de uma maior presença policial no terreno.

A SPD do estado da Saxónia, em resposta ao ataque, já estaria a reforçar medidas de segurança, nomeadamente, a obrigatoriedade de os seus membros andarem acompanhados em grupos de quatro ou cinco em acções de campanha. Os líderes deste partido culpabilizam a extrema-direita, em particular, a Alternativa para a Alemanha (AfD), pelos ataques.