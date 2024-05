Já lá vai o tempo da extorsão: máfia italiana vira-se para crime de colarinho branco

Hoje em dia, a máfia italiana raramente suja as mãos de sangue. Os esquemas de extorsão estão fora de moda e os homicídios são desaprovados pelos padrinhos. Em 2022, segundo dados oficiais, 17 pessoas foram mortas pela máfia em Itália, contra mais de 700 em 1991. Em vez disso, passaram a dedicar-se ao mundo do crime de colarinho branco, de baixo risco e discreto, disse à Reuters um procurador italiano.

A mudança para a evasão fiscal e a fraude financeira está a ser alimentada por milhares de milhões de euros que circulam em Itália em fundos de recuperação pós-covid, pensados para impulsionar a economia, mas que estão a revelar-se uma bênção para os autores de fraudes. O Governo da primeira-ministra Giorgia Meloni revelou no mês passado que tinha descoberto fraudes de 16 mil milhões de euros ligadas a esquemas de melhoria da habitação.

Os procuradores estão também a investigar o potencial abuso de um pacote de apoio da União Europeia no valor de 200 mil milhões de euros.

Nem todas as fraudes estão a ser orquestradas pelos poderosos grupos italianos de crime organizado, mas os procuradores suspeitam que uma grande parte esteja. "Seria de pensar que [a máfia] não se aproveitaria de um grande fluxo de capital", afirmou Barbara Sargenti, representante do gabinete do procurador antimáfia e antiterrorismo italiano.

A Cosa Nostra, da Sicília, e a Camorra, de Nápoles, são os grupos mafiosos mais conhecidos de Itália, mas a Ndrangheta, com sede na região sul da Calábria, é o maior grupo de crime organizado do país.

Ao mesmo tempo que controlam o comércio europeu de cocaína, têm entrado no sector financeiro na última década.

A Procuradoria Europeia — que investiga os crimes contra os interesses financeiros da União Europeia — deu o alarme em Fevereiro, alertando para o facto de a enorme escala de infracções financeiras nos 27 países sugerir o envolvimento de grupos de crime organizado.

Quase um terço dos 1927 casos identificados pela Procuradoria Europeia em 2023 centrava-se em Itália, onde os prejuízos estimados eram de 7,38 mil milhões de euros, de um total de 19,3 mil milhões em todo o bloco.

Entrevistas com sete procuradores e chefes de polícia, juntamente com uma análise de milhares de páginas de documentos judiciais, revelaram a amplitude do envolvimento da máfia no mundo dos negócios em Itália e o que está a custar aos cofres do Estado.

Os procuradores disseram que os crimes dependem frequentemente da cumplicidade de empresários, que ficam satisfeitos por encontrarem novas formas de fugir aos impostos. A evasão fiscal é um problema crónico em Itália, tendo custado aos cofres do Estado cerca de 83 mil milhões de euros em 2021, de acordo com os dados mais recentes do Tesouro.

"Em Itália, não existe qualquer estigma social para quem emite facturas falsas ou foge aos impostos", afirma Alessandra Dolci, procuradora anti-máfia de Milão. "A visão social sobre os crimes económicos é muito diferente da que existe sobre o tráfico de droga."

O método é declarar falência

Embora não exista uma estimativa oficial da dimensão do envolvimento do crime organizado em crimes financeiros em Itália, dois dos procuradores que falaram com a Reuters estimaram que se trata de milhares de milhões de euros por ano — dos quais apenas uma fracção foi descoberta.

Para os gangues criminosos, dadas as grandes quantias envolvidas, as penas são relativamente leves. Alguém que seja apanhado a tentar vender apenas 50 gramas de cocaína arrisca-se a apanhar até 20 anos de prisão. Mas se emitir facturas falsas para obter 500 milhões de euros de créditos fiscais fraudulentos, só pode apanhar entre 18 meses e seis anos de prisão. "Não há comparação quando se trata de avaliar a relação risco/recompensa", disse Dolci, o procurador anti-máfia.

Podem não dar um filme de Hollywood, mas vários casos recentes põem em evidência as ligações entre as fraudes fiscais e a máfia.

Em Fevereiro, a polícia da região de Emilia Romagna, no norte do país, prendeu 108 pessoas consideradas próximas da Ndrangheta, suspeitas de terem emitido facturas falsas no valor de 4 milhões de euros por serviços inexistentes de construção naval, manutenção de máquinas industriais, limpeza e aluguer de automóveis. O inquérito está em curso e ainda não foi fixada uma data para o julgamento.

O Coronel Filippo Ivan Bixio, comandante provincial da Polícia Fiscal, disse que estes esquemas permitem aos empresários reduzir o seu rendimento tributável e obter créditos fiscais. "Não se trata de um fenómeno esporádico. É estruturado", afirma.

O magistrado milanês Pasquale Addesso assistiu de perto à metamorfose da máfia. Desde que a cidade julgou, em 2011, cerca de 120 arguidos, acusados de uma série de crimes tradicionais da máfia, Addesso diz que não se deparou com um único caso de extorsão, que já foi um dos pilares da actividade da máfia. "A Ndrangheta já não está envolvida em extorsões, mas sim em insolvências e falências", diz. "Entrou no mundo da subcontratação, respondendo a uma procura de evasão fiscal por parte dos empresários."

Um julgamento que terminou no ano passado centrou-se numa investigação liderada por Addesso que revelou alguns dos muitos esquemas utilizados pelos "mafiosos" — incluindo a criação de cooperativas aparentemente legítimas que oferecem serviços de outsourcing a preços reduzidos a empresas, apenas para as levar à falência ao fim de dois anos.

A razão era simples. O governo oferece benefícios fiscais a empresas recém-formadas. Uma empresa que não tem intenção de crescer pode usar esta ajuda para oferecer preços altamente competitivos e depois, declarando fraudulentamente a falência, livrar-se das suas dívidas e obrigações sociais.

"A Ndrangheta opera em todo o sector do trabalho temporário, dos transportes às limpezas", afirma Gaetano Paci, procurador-chefe da cidade de Reggio Emilia, no norte do país. "Ao não pagar impostos e contribuições, pode oferecer serviços a preços reduzidos."

Os documentos do tribunal revelaram que empresas internacionais — incluindo a UPS Itália, o gigante alemão dos transportes DB Schenker e a cadeia de supermercados Lidl — subcontrataram uma parte da logística a cooperativas criadas pela Ndrangheta. As empresas foram condenadas ao pagamento de multas.

Um porta-voz da DB Schenker declarou que o processo contra a empresa estava agora encerrado e recusou-se a comentar. A Lidl não quis comentar. A UPS afirmou que exerce a sua actividade em conformidade com todas as leis locais e que o seu programa de conformidade aborda especificamente as preocupações dos procuradores.

Para ilustrar o custo destes regimes para o Estado, o serviço de receitas internas revelou ao Parlamento, em Julho passado, que as empresas falidas deviam um total de 156 mil milhões de euros em impostos e pensões não pagos. Este valor é cerca de três vezes superior às receitas anuais do imposto sobre as sociedades em Itália, que no ano passado foram de 51,75 mil milhões de euros.

Uma parte substancial do montante em dívida deve-se a suspeitas de fraude, com possíveis ligações à máfia, disse Addesso. Lamentou, no entanto, a falta de pessoal com competências para efectuar investigações financeiras complexas e provar que as falências são fraudulentas. "Se querem combater a máfia, devem concentrar-se mais nas insolvências e na legislação sobre falências do que na extorsão", disse.

Dívidas ao Estado chegam aos 1,8 milhões

Adquirir empresas aparentemente bem-sucedidas e depois esventrá-las também pode ser lucrativo. Num caso destacado no julgamento liderado por Addesso em Milão, mostrou como dois membros da Ndrangheta investiram num restaurante com estrela Michelin num arranha-céus da cidade, em 2014, prometendo ajudar o proprietário a pagar impostos e rendas em atraso sobre a propriedade.

Não o fizeram. Em vez disso, contraíram mais dívidas e declararam falência — não uma, mas duas vezes —, devendo ao Estado cerca de 1,8 milhões de euros em impostos não pagos.

Embora os responsáveis por esta fraude tenham sido condenados e presos, os investigadores dizem que muitos mais criminosos escapam às suas garras, em parte devido a leis que limitam o tempo disponível para processar crimes de colarinho branco.

Os prazos de prescrição são de seis anos para a evasão fiscal, oito anos para o não-pagamento do IVA e dez anos para a falência fraudulenta. Mas as investigações complexas podem levar vários anos e, mesmo que se obtenha uma condenação, o processo de recurso é frequentemente longo, dizem os procuradores.

O Conselho da Europa, um organismo de vigilância da democracia e dos direitos humanos, sublinhou que, em 2022, apenas 0,9% dos presos italianos cumpriam pena por crimes económicos, muito abaixo dos 7,1% em França e dos 9,8% na Alemanha.

E os sucessivos governos não têm conseguido endurecer as regras relativas ao crime de colarinho branco, preferindo concentrar-se em reformas que permitam recuperar parte do dinheiro devido. Os decretos fiscais de Fevereiro incluem a despenalização de algumas infracções fiscais, o que, segundo a oposição, legitima comportamentos ilegais.

"Não há amnistia nem favores para os astutos", disse Meloni ao Parlamento, defendendo a lei. "Esta reforma apenas coloca as pessoas desonestas em posição de pagar."