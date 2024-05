É indelicado usar auscultadores no aeroporto ou no início de um voo? Os especialistas em etiqueta dão a sua opinião.

Ouvir algo no seu dispositivo pessoal torna muitos dos momentos aborrecidos da vida mais suportáveis. Esperar na fila da segurança do aeroporto? É fácil quando se pode ver tutoriais de jardinagem no YouTube. É canja com toda uma série descarregada para o seu portátil.