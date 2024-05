Korean Air lança voos directos Lisboa-Seul

A Korean Air anunciou o lançamento de voos directos, em operação charter, entre Lisboa e Incheon, o principal aeroporto que serve a vizinha Seul, capital da Coreia do Sul, “de 11 de Setembro a 25 de Outubro”, com três frequências semanais.

Para já, a ligação aérea será feita às quartas, sextas e domingos, num “total de 20 viagens de ida e volta durante os dois meses”, operada pela frota de Boeing 787-9 da companhia área, detalha o comunicado de imprensa publicado na sexta-feira passada. Mas há planos para “estender as operações da rota para o Inverno”.

De acordo com a Korean Air, são “os únicos voos sem escalas entre o Nordeste da Ásia e Lisboa”, com cerca de 14 horas de viagem, e surgem com o objectivo de “agilizar” as viagens, “tornando mais acessível” uma ida “para Lisboa e cidades adjacentes”.

Na nota de imprensa, focada no mercado sul-coreano, destacam-se as “belas praias” e os “locais considerados Património Mundial da UNESCO”, sublinha-se o facto de Lisboa “continuar a ser um destino popular para mochileiros e recém-casados” e sugere-se uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, passear de eléctrico, e ir até ao Porto para “uma visão mais profunda dos sabores e tradições locais de Portugal”.

Os voos já estão disponíveis para reservas no site da Korean Air, com preços que vão dos 500€ aos 1000€, apenas ida, feita a conversão do won sul-coreano para euro.