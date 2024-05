Sporting SAD sobe em bolsa depois de vitória do campeonato

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting está a negociar em alta na sessão desta segunda-feira, depois de o clube de Alvalade ter vencido o campeonato de futebol neste fim-de-semana. Os títulos estão a valorizar perto de 1% e a cotar em máximos de três anos.

Por esta altura, a Sporting SAD está a valorizar 0,96% na bolsa portuguesa e a negociar nos 1,050 euros por acção, alcançando o preço mais alto desde Maio de 2021.

Este movimento é registado depois de, este fim-de-semana, o Sporting ter vencido o Portimonense por 3-0 e o Benfica ter perdido com o Famalicão por 2-0, resultados que deram ao Sporting a vitória do campeonato de futebol masculino na época de 2023/2024. Este foi o 20.º título de campeão nacional assegurado pelo Sporting.

O Sporting (cotado apenas no índice geral accionista português, e não no principal) contraria, assim, a tendência do PSI, que acumula a segunda sessão consecutiva em queda e está a desvalorizar 0,18%. Já no resto da Europa, a tendência é de subidas generalizadas, numa altura em que os investidores antecipam a possibilidade de o Banco Central Europeu (BCE) começar a cortar as taxas de juro de referência já a partir de Junho. O Stoxx 600, índice accionista de referência europeu, segue a valorizar perto de 0,4%.