Terceira etapa do Giro foi de Merlier, mas camisola rosa é de Pogacar

Tim Merlier ganhou a terceira etapa do Giro de Itália, entre Novara e Fossano, tendencialmente dedicada aos sprinters. A camisola rosa continua com Pogacar.

O ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) venceu ao sprint, esta segunda-feira, a terceira etapa da 107.ª Volta a Itália. Tadej Pogacar (UAE Emirates), apesar de não ter ficado no pódio da terceira etapa, manteve a camisola rosa.

Para alcançar o segundo triunfo da sua carreira no Giro, no final dos 166 quilómetros, Merlier venceu o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e o eritreu Biniam Girmany (Intermarché-Wanty), respectivamente segundo e terceiro na meta e com as mesmas 3h54m35s que o vencedor.

Tadej Pogacar usou os últimos quatro quilómetros para atacar, acompanhado de Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), o britânico que ocupa o segundo lugar da classificação geral. No entanto, o esloveno acabou por ser absorvido pelo pelotão a 300 metros da meta, ainda que mantendo a liderança na geral, com 46 segundos sobre o seu sucessor. Em terceiro lugar está o colombiano Daniel Martínez, pela Bora-Hansgrohe, a 47 segundos.

Na terça-feira, 7 de Maio, a quarta etapa liga Acqui Terme a Andora, num total de 190 quilómetros. Esta etapa é relativamente plana com as excepções da subida de Col di Melogno, contagem de montanha de 3.ª categoria a que se segue um declive até 10km da meta, onde haverá uma subida curta de 1,8km com uma inclinação média de 4,4%​.

Em baixo, as classificações da terceira etapa e as gerais:

Classificação terceira etapa:

Tim Merlier (Soudal-QuickStep) Jonathan Milan (Lidl-Trek) Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) Jenthe Birmans (Arkea-B&B Hotels) Tobias Lund Andresen (DSM-firmenich)

Classificação geral: