Verso livre, branco

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Se principalmente ontem,

tivesse havido entendimento, quer

dizer: nenhum dever a cumprir,

os prazeres todos expostos, à escolha

os licores, nada de sobressaltos, agilidade

sem consequências, o pensamento

capaz de ler frases sem freio mas

com a forma disposta a rigor,

podia-se amolar a língua dúctil,

sebo nos butes, solarina nos botões

do camuflado chique, limpar as armas,

fazer funcionar a dúvida, nada para fazer,

trabalho coisa nenhuma, é preciso recuperar

do que falta. Em definitivo, hoje

não há condições para trabalhar:

um apontamento aqui,

uma frase de apoio para amanhã, escolher

a palavra ardilosa e abriu-se a porta,

será o presidente? vem aí o prémio Camões?

Caramba, é esmagador, apesar dos tempos tão

lassos, estão a entrar poetas e políticos,

gente que lustra, galanteia, as assessoras

são como palimpsestos verdes, cada

vez mais ensimesmadas, brilhantes,

ainda assim a correr para trás: frescas

da muita virtude e glória, oxalá

se lembrem de pendurar os versos

dos ramos verdes das magnólias,

não da falsa canforeira, quer da camélia

leviana. Como trabalhar

a meio da semana? É preciso refletir,

voltar a ouvir o que não disse

o ministro da cultura, fechar a boca

sobre tanta virtude do cardeal rosa,

contente, cheio de si, alegórico, quem

sabe extractivista de uma das beatas,

inspirada. Não é preciso ir ao dicionário,

(escreve net! escreve net!)

bem se sabe que, por detrás de um grande

palácio, há sempre uma peça de teatro

com palhaços e trapezistas de gravata.

Pois na Quinta, descontente,

incrédulo, cheio de reservas, nada

se pode fazer, talvez ler um parágrafo

breve das cartas da Clarice Lispector

e adormecer, puxar um sonho cheio

de convulsões, comprar um caderno

novo de papel costaneira e a caneta certa,

quem puder, uma beretta transparente

que se faça derreter na pira invisível,

eufemismo com IA incorporada

para, sem espalhafato, subtrair

desígnio aos chefes conhecidos

e acompanhantes. Isso também vai passar.

Se, às vezes, se engole em seco

é por medo de perder: as estribeiras.

Já chegam o frio e dias muito longos, foge

coração para onde puderes, evita o caminho

de Odessa, o mar da China, não queiras

a aforia dos domingos de Lisboa, falsa, exótica.

Elanguescem víboras por entre as salas

do palácio, os lagartos fiéis, cinzentos

e vis, cobrem os telhados dos museus

desertos, das escolas, dos quartéis

de sapadores: tudo prepara a ordem

comum, mas já se sabe o que lhes fará explodir

a íris amarela, viscosa, cínica: a revolução.

Sugere-se que mobilem o quarto

com um arsenal moderno, da última

geração e sem problemas de fornecimento.

Enquanto não passa a corrida dos dias, não finda

o fluxo apurado dos versos, é preciso mudar

o tempo, já.

No dia das eleições.

Sairá, destas, um governo

de libações, poetas e artistas unidos, LPAU.

(não leias mais! não leias mais!)

Manuel Fernando Gonçalves, Bragança, 1951, professor, técnico superior dos ministérios da Educação e do Ambiente, quadro do PNL nos últimos dez anos de actividade. É autor de poesia e vive, actualmente, no início da estrada Atlântica, impreparado para ir.