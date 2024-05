Ataques racistas no Porto: “Vejo semelhanças com o caso de Alcindo Monteiro”

Violência contra imigrantes no Porto lembra necessidade de “maior sensibilização dentro das forças de segurança” para lidar com crimes de ódio, nota a investigadora Cátia Moreira de Carvalho.

"Nada justifica" a violência levada a cabo contra um grupo de 11 imigrantes, a maioria magrebinos, na madrugada da passada sexta-feira: mais de uma dezena de portugueses, armados com facas, bastões e paus, entrou à força numa casa no Bonfim, no centro da cidade do Porto, para agredir os imigrantes que lá vivem, apertados em quatro quartos. Alguns foram apanhados a dormir. Na mesma noite, a PSP foi ainda chamada por causa de outros dois ataques a cidadãos estrangeiros, não muito longe do Bonfim.